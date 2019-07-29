Заседание согласительной комиссии по закону о контроле веса авто может пройти в сентябре

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Первое заседание согласительной комиссии по отклоненному Советом Федерации в пятницу закону о расширении полномочий Минтранса РФ в части регулирования порядка весогабаритного контроля транспортных средств состоится предварительно в сентябре. Об этом ТАСС сообщили в профильном комитете палаты по экономической политике.

"Валерий Васильев [зампред комитета Совфеде по экономической политике] - сопредседатель согласительной комиссии от Совета Федерации, от Госдумы сопредседателем комиссии стал председатель комитета палаты по транспорту и строительству Евгений Москвичев. Дата первого заседания будет обговариваться всеми сторонами, но предварительно это сентябрь", - подчеркнул собеседник агентства.

Совет Федерации 26 июля отклонил данный закон.

Законопроект был разработан с целью создания разветвленной сети пунктов весогабаритного контроля, на которых будут установлены работающие в автоматическом режиме специальные технические средства фиксации весовых и габаритных параметров автомобиля, рассказал ранее Васильев.

Он добавил, что ко второму чтению законопроекта были внесены поправки, которые вводили требование об обязательном обустройстве автоматических пунктов информационными табло, которые бы показывали информацию о превышении параметров, а также требование об СМС-информировании собственников автомобилей в течение пяти минут после фиксации превышения. По словам Васильева, источники финансирования в законопроекте не определены.

Кроме того, в комитетах по экономической политике, бюджету и финансовым рынкам, которые рекомендовали Совфеду отклонить данный закон, считают, что 120 дней (срок вступления проекта в силу - прим. ТАСС) недостаточно для разработки и утверждения требований к информационным табло, а также системе информирования водителей.