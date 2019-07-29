Правительство Украины может продать несколько крупных предприятий

КИЕВ, 29 июля. /ТАСС/. Украинское правительство может осуществить "несколько кейсов по приватизации" государственных предприятий. Об этом заявил представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус в интервью агентству РБК-Украина.

"Если сейчас сделать несколько успешных кейсов по приватизации, то будет и хорошая цена, и хорошие зарубежные инвесторы, и положительный сигнал для всего мира", - утверждает он.

Герус напомнил, что ранее процесс приватизации на Украине был заблокирован решениями судов, однако сейчас эта проблема решена. "Сейчас мяч на поле Министерства экономики, если оно даст соответствующее согласование, то можно уже запустить приватизацию Одесского припортового завода, "Объединенной горно-химической компании", "Электротяжмаша", шахты "Краснолиманской" и еще нескольких предприятий", - перечислил он приоритеты для продажи, добавив, что в этом ряду находятся и другие предприятия.

По мнению Геруса, приватизацию этих компаний можно провести через несколько месяцев.

О необходимости проведения так называемой большой приватизации на Украине уже в 2019 году заявлял и глава государства. Так, еще в начале июля Зеленский анонсировал этот процесс в ходе встречи с вице-президентом Всемирного банка по вопросам Европы и Центральной Азии Сирилом Мюллером в Торонто. В этом контексте президент Украины напомнил, что ранее им было отменено 160 указов, "которые создавали давление на бизнес".