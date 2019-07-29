Минэнерго может получить более 410 млн из бюджета на переезд в другое здание

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Министерство энергетики РФ опубликовало проект постановления правительства, согласно которому предлагается выделить из бюджета 411,4 млн на проектирование и реконструкцию здания в Москве, куда министерство ранее планировало переехать. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Здание площадью 24 тыс. кв. м расположено по адресу: улица Большая Пироговская, дом 23, строение 2. Оно будет введено в эксплуатацию в 2021 году.

"Реализация проекта постановления потребует дополнительных расходов средств федерального бюджета в объеме 411,406 млн рублей", - говорится в проекта постановления.

В частности, в 2020 году из бюджета предлагается выделить 372,5 млн рублей, в 2021 году - 38,87 млн рублей.

Минэнерго отмечает, что здание должны было ввести в эксплуатацию в 2018 году, но подрядчик - ООО "Строительная компания-2000" - не исполнил обязательства по оплате уже выполненных субподрядными организациями работ и позднее был признан банкротом. Таким образом, срок введения здания в эксплуатацию предлагается перенести на три года.

В настоящий момент проект постановления проходит общественные обсуждения и независимую антикоррупционную экспертизу.

Сейчас Минэнерго располагается на улице Щепкина, дом 42. В этом же здании находится государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос".