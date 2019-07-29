Путин заявил, что "слова и бумажки" об ограничении тарифов должны работать и в жизни

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Решения властей разного уровня, в том числе, об ограничении роста тарифов ЖКХ, должны работать в реальной жизни. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорем Артемьевым.

"Мне бы очень хотелось, чтобы слова и бумажки, которые производятся в большом количестве на разных уровнях, не расходились с сутью тех решений, которые принимаются; чтобы люди видели, что эти решения работают в реальной жизни", - сказал глава государства.

Путин напомнил Артемьеву о жалобах граждан во время президентской прямой линии на необоснованный, по их мнению, рост тарифов на коммунальные услуги во многих регионах России. Глава ФАС напомнил, что правительство уже много лет не устанавливает тарифы в России по принципу "инфляция-минус". Однако в 1990-е годы были приняты законы, которые оставили 12 "дырок" в законодательстве, которые позволяли муниципальным образованиям и регионам на законных основаниях превышать установленные правительством индексы. Например, в 2016 году таких случаев было 1423, потом число стало снижаться, и в 2018 году таких случаев было 498, сообщил Артемьев.

"По вашему поручению и поручению председателя правительства [Дмитрия Медведева] в настоящее время эти "дырки" закрыты. По ЖКХ вышло постановление правительства, которое запрещает [делать тарифы] выше, чем это установлено правительством, а закон "Об электроэнергетике" - поправки в него приняты Государственной думой", - подчеркнул глава антимонопольного ведомства, напомнив, что теперь в тех случаях, когда тариф будет ниже экономически обоснованного и нужно будет повышать тарифы несколько выше инфляции, регионам потребуется согласие ФАС.

"Та история, которая продолжалась 20 лет в связи с теми законами 1990-х годов, завершена", - подытожил Артемьев. "Не совсем, - возразил Путин. - Если бы была завершена, люди на это не жаловались бы на прямую линию".

Глава ФАС, в свою очередь, отметил, что в Омской области, откуда была жалоба, соответствующее решение властей было принято еще до выхода в июне текущего года постановления правительства РФ об ограничении возможностей регионов по повышению тарифов. "Но мы уже тогда разобрались в этой ситуации, тариф завышен в два раза, провели расследования, выдали предписания, и, соответственно, власти сейчас снижают этот тариф в два раза", - сказал Артемьев.