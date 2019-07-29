Качество нефти по доле хлоридов в Усть-Луге достигло 2,8 ppm

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Качество нефти по доле в ней органических хлоридов в порту Усть-Луга по состоянию на 29 июля составило 2,8 ppm (частей на миллион), сообщает Минэнерго России.

"По информации ПАО "Транснефть", по состоянию на 29 июля 2019 года содержание хлорорганических соединений в нефти, отгружаемой в порту Усть-Луга, составляет 2,8 ppm", - отмечается в сообщении.

В Минэнерго добавили, что резервуарный парк порта Усть-Луга на данный момент не содержит некондиционной нефти.

Ожидаемое качество нефти в порту в период с 30 июля по 5 августа будет находиться в диапазоне 1,5-3,4 ppm.

По новому техническому регламенту Евразийского экономического союза "О безопасности нефти, подготовленной к транспортировке и (или) использованию" содержание хлорорганических соединений в нефти не должно превышать 6 ppm.

Ситуация с "Дружбой"

Нефтепровод "Дружба" обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и ее транзит в Европу.

Загрязнение нефти в "Дружбе" хлорорганикой, обнаруженное в апреле, привело к приостановке прокачки российской нефти в Польшу, Украину, Германию, Венгрию и Словению. Белорусские НПЗ из-за недостаточного объема чистой нефти были вынуждены снизить загрузку. Прокачка чистой нефти из России в Белоруссию возобновилась в мае.

19 июня на участке трубопровода, который идет из Белоруссии в Польшу, было зафиксировано новое загрязнение нефти. Прокачка нефти по участку, который контролирует польский оператор PERN, была приостановлена и возобновилась 20 июня.

Минск и Москва согласовали проект мероприятий по замещению на территории Белоруссии российской нефти ненадлежащего качества, а также дополнительным поставкам сырья на белорусские НПЗ. По данным концерна "Белнефтехим", белорусский участок планируется полностью очистить от загрязненной нефти к середине августа.