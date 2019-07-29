Доля убыточных организаций в России в январе - мае сократилась до 32,2%

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Доля убыточных организаций в России в январе - мае 2019 года, согласно данным Росстата, сократилась по сравнению с показателем аналогичного периода 2018 года на 0,6 п.п. и составила 32,2%. Доля прибыльных организаций, соответственно, равнялась 67,8%.

Согласно материалам ведомства, за отчетный период сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций и бюджетных учреждений) в действующих ценах составил более 6,74 трлн рублей (32,8 тыс. организаций получили прибыль в размере почти 7,68 трлн рублей, 15,6 тыс. организаций имели убыток на сумму 933,2 млрд рублей).

Как напоминает Росстат, в январе - мае 2018 года сальдированный финансовый результат (по сопоставимому кругу организаций) составил около 4,94 трлн рублей.