Пассажиропоток аэропорта Астрахани увеличился на 10,4% в январе-июне 2019 года

АСТРАХАНЬ, 29 июля. /ТАСС/. Пассажиропоток Международного аэропорта Астрахань в январе-июне 2019 года увеличился относительно результата аналогичного периода прошлого года на 10,4%, до 302,6 тыс. человек, следует из сообщения воздушной гавани.

На внутренних авиалиниях было обслужено 262,5 тыс. пассажиров (+10,1%), на международных - 40,05 тыс. пассажиров (+12,1%).

Пассажиропоток в июне увеличился на 24,3% в сравнении с результатом за аналогичный период прошлого года, до 57,86 тыс. человек. На внутрироссийских рейсах было обслужено 45,09 тыс. пассажиров (+27,2%), на международных - 12,8 тыс. пассажиров (+15,2%), пассажиров прямого транзита - 74 человека.

За шесть месяцев 2019 года обработано 566 т грузов и почты, в том числе в июне 101 т грузов и почты.

Пассажиропоток аэропорта Астрахани в 2018 году составил 599,4 тыс. человек, что превышает результат 2017 года на 2,9%.