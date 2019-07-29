Ученые Крыма выведут сорта зерновых культур, устойчивые к недостатку влаги

СЕВАСТОПОЛЬ, 29 июля. /ТАСС/. Ученые Крыма совместно с РАН разрабатывают новые сорта зерновых культур, способные давать хороший урожай в условиях характерного для полуострова недостатка влаги, сообщил в понедельник глава Крыма Сергей Аксенов на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

"С Академией наук РФ разрабатываем ряд культур, которые характерны для Крыма, могут в наших условиях давать неплохие урожаи в условиях отсутствия влаги", - сказал Аксенов.

Ранее сообщалось, что из-за засухи в 2018 году Крым потерял как минимум 500 тыс. тонн зерна, урожай составил менее 1 млн т. Летняя жара на полуострове, которой предшествовала сухая весна без осадков, привела к полной гибели сельскохозяйственных культур на площади 23,5 тыс. га.

Проблемы с водоснабжением Крыма и Севастополя начались в 2014 году, когда Украина в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области, которая поступала по Северо-Крымскому каналу - он закрывал около 90% потребности воссоединившегося с Россией полуострова в воде. В наиболее сложной ситуации оказались восточные регионы Крыма, где проживают около 400 тыс. человек.