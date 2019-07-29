Курские власти из-за гибели пчел предложили вернуть контроль за использованием пестицидов

ТАСС, 29 июля. Контроль за использованием пестицидов необходимо вернуть, закрепив его за Россельхознадзором, иначе проблема с гибелью пчел будет продолжаться и дальше. Об этом ТАСС в понедельник сообщил врио Курской области Роман Старовойт.

Ранее в нескольких регионах РФ, в том числе в Курской области, были зафиксированы случаи массовой гибели пчел, причиной которой, по мнению экспертов, стало использование на полях химикатов. Минсельхоз РФ рекомендовал органам управления АПК субъектов принять меры по предотвращению гибели пчел, ознакомить аграриев и пчеловодов с действующим законодательством РФ в части регламентов применения пестицидов.

"На наш взгляд проблема заключается в том, что Россельхознадзор утратил компетенции по контролю за пестицидами, концов не найдешь. Потому что сейчас Минпромторг контролирует эту химию только на этапе производства, а на этапе использования ее никто не контролирует. Я обратился к курирующему вице-премьеру Алексею Гордееву с тем, чтобы вернуть полномочия за использованием пестицидов Россельхознадзору, иначе эта ситуация будет продолжаться", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в настоящий момент в Курской области внушительная доля пчеловодов официально не зарегистрирована. Таким образом, у властей нет точных цифр того, какое количество из них понесло убытки из-за гибели пчел. Между тем регион готов выплатить компенсации тем пасечникам, которые имеют все необходимые документы. Размер компенсации составит 3150 рублей за одну пчелосемью.

"Дело в том, что пчеловоды, имея пасеки, часто не регистрировали этот бизнес. Поэтому сейчас для выплаты этих компенсаций нужны документы, должно быть основание, поэтому эта работа сейчас ведется в ручном режиме. Мы продлили прием документов от пчеловодов до 8 августа", - сказал Старовойт.