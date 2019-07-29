Крупнейший энергопровайдер Китая внедрит "умную" платформу для анализа клиентских данных

ТАСС, 29 июля. Второй по величине энергопровайдер в Китае China Southern Power Grid (CSG) внедрит интеллектуальную платформу ABB Ellipse Asset Performance Management для повышения операционной эффективности электросетей, сообщает издание Power Engineering International.

Общее число клиентов CSG превышает 250 млн человек, в связи с чем компания приняла решение перейти на передовое программное обеспечение для сбора и аналитики данных. Решение, разработанное ABB, позволит компании аккумулировать и алгоритмически обрабатывать информацию о подключенных к сети устройствах в режиме реального времени.

Платформа будет интегрирована с существующей системой и базами данных CSG, что даст возможность моделировать уровень энергопотребления и оптимизировать сетевую нагрузку. Предполагается, что благодаря новому решению CSG сможет сократить расходы на техническое обслуживание за счет минимизации риска возникновения сбоев системы и оборудования.