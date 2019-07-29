РБК: UTair предложила банкам реструктуризацию кредитов авиакомпании на 56,5 млрд рублей

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Авиакомпания UTair направила банкам предложения по улучшению условий реструктуризации своих кредитов на 56,5 млрд рублей. Об этом в понедельник сообщает РБК со ссылкой на источники.

По данным издания, 12 июля авиакомпания направила банкам предложения, которые заключаются в повышении кредитной ставки в 12-летнем синдикате до 9% с 0,01% после достижения определенных уровней отношения долга к доналоговой прибыли, а также в том, чтобы разбить семилетний кредит на две части в соотношении 40 на 60. При этом 40% кредита авиакомпания предлагает продлить до 35 лет под 0,01%, а оставшуюся большую часть - до 10 лет под 7,5%.

UTair предлагает два варианта по второй части семилетнего кредита: с амортизацией со второго года и с амортизацией в конце срока выплат. В первом варианте со второго года (ежегодно) будет накапливаться амортизация в размере 7,5% основного долга, процентная ставка - 0,01%. При этом финальное погашение тела долга и отложенных процентов предусматривается лишь в последние три года. Второй вариант - перевозчик будет обслуживать долг сразу под процентную ставку 7,5%, а амортизация основного долга рассчитана на последние два года", - говорится в публикации.

При этом отмечается, что срок в 35 лет может быть сокращен, а соотношение 60 на 40 по семилетнем кредиту может быть изменено в более удобную для кредиторов сторону при условии увеличении его срока с 10 до 15 лет.

Финансовые проблемы компании

В 2015 году в ходе реструктуризации UTair перевела все свои долги в два синдицированных кредита сроком на 7 и 12 лет (кредит на 18,9 млрд рублей с погашением в 2022 году и на 23,7 млрд рублей - в 2027 году). На данный момент объем первого кредита снижен с 18,9 до 15,4 млрд рублей. Более того, UTair привлекла кредит Сбербанка на 17,4 млрд рублей с погашением в 2020 году.

В декабре 2018 году UTair не смогла заплатить проценты в 1 млрд рублей по кредиту на 15,4 млрд рублей. В начале февраля "дочка" авиаперевозчика - "Финанс-авиа" - допустила технический дефолт по одному из выпусков облигаций на 187 млн рублей, но позже выплатила купон.

Впоследствии авиакомпания просила кредиторов списать 31,4 млрд рублей долга, но это предложение не устроило банки. Кроме того, в середине апреля "Финанс-авиа" предложила держателям облигаций UTair отложить выплаты основной части долга по бумагам на тот же срок - 35 лет.

Чистый убыток группы в 2018 году составил почти 22 млрд рублей (годом ранее чистая прибыль компании достигала 2,43 млрд рублей).