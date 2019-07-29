Минтранс: пассажиропоток в пригороде Москвы увеличится на 100 млн человек к 2024 году

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Пассажиропоток в пригородном сообщении московского региона увеличится на 100 млн человек к 2024 году - до 850 млн человек в год. Об этом говорится в пресс-релизе Минтранса РФ по итогам заседания Координационного совета по развитию транспортной системы Москвы и Московской области.

Как отметил в ходе заседания заместитель генерального директора "Российских железных дорог" Олег Тони, слова которого приводятся сообщении, реализация программы развития железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла до 2024 года позволит увеличить годовой пассажиропоток в пригородном сообщении почти на 100 млн пассажиров - до 850 млн человек.

Программа развития пригородного железнодорожного сообщения в Центральном транспортном узле предполагает в том числе строительство городских диаметров и их интеграцию с остановками Московского центрального кольца.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, которого цитирует Минтранс, ввод в эксплуатацию участков Московских центральных диаметров позволит жителям области значительно сократить время в пути до столицы и обратно. Кроме того, сейчас на территории региона строится 57 объектов железнодорожной инфраструктуры. Среди крупнейших проектов - реконструкция железнодорожного пути до микрорайона Авиаторов в Балашихе, строительство второго главного пути на участке Подлипки - Фрязино Ярославского направления, а также автомобильных дорог "Северо-Восточная хорда" и "Москва - Казань".

"Считаю, что та практика, которую мы сегодня с вами реализуем на примере московской макроагломерации, уже стала примером для всех других регионов, в которых сейчас транспортные схемы разрабатываются именно с учетом того опыта, который мы наработали", - сказал в ходе заседания министр транспорта РФ Евгений Дитрих, слова которого приводятся в сообщении.

Координационный совет по развитию транспортной системы города Москвы и Московской области был создан правительством РФ в 2011 году. В состав совета входят мэр Москвы, губернатор Подмосковья, должностные лица федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Москвы и Московской области, генеральный директор РЖД. Председателем координационного совета является министр транспорта РФ.