В Омской области построены и не задействованы 426 объектов на 7,2 млрд рублей

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Власти Омской области не зарегистрировали права собственности на 426 строительных объектов стоимостью более 7,26 млрд рублей, что не позволяет ввести их в хозяйственных оборот. Об этом говорится в бюллетене Счетной палаты РФ.

"Не вовлечены в хозяйственный оборот 426 построенных объектов на сумму 7,262 млрд рублей, права собственности на которые в установленном порядке не зарегистрированы", - говорится в бюллетене.

В Счетной палате отметили, что на балансах государственных заказчиков числятся 46 объектов, в основном дорожных, на сумму 5,237 млрд рублей, на балансах муниципальных заказчиков - 380 объектов коммунальной инфраструктуры на сумму 2,025 млрд рублей. "Основными причинами сложившейся ситуации являются отсутствие документов, подтверждающих соответствие объекта проектной документации и техническим условиям; акта ввода объектов в эксплуатацию; технических планов для регистрации объектов в государственную и муниципальную собственность; отказ эксплуатирующей организации принимать на баланс построенный объект", - указывают аудиторы.

В Счетной палате отмечают, что в Омской области по 65 объектам разработана проектно-сметная документация, которая обошлась в 403,1 млн рублей и остается невостребованной более трех лет. "[Это] свидетельствует о неэффективном расходовании ресурсов, созданных за счет бюджетных средств, и создает риск потери ее [документации] актуальности", - говорится в сообщении.

Всего же, по данным Счетной палаты, в регионе приостановлено строительство 90 объектов. "Расчетная потребность на завершение строительства объектов незавершенного строительства (без учета объектов, по которым потребность в достройке может быть определена после разработки (актуализации) проектно-сметной документации) государственных заказчиков составляет 64,193 млрд рублей (из которых 86,6% занимают средства, необходимые для достройки Красногорского гидроузла и Омского метрополитена), муниципальных заказчиков - 5,269 млрд рублей", - отмечается в бюллетене.

Достройка гидроузла оценивается более чем в 10 млрд рублей

Предполагаемые затраты на завершение строительства Красногорского гидроузла под Омском, который гарантирует надежное водоснабжение города и улучшит навигацию, оцениваются более чем в 10,35 млрд рублей.

"Федеральными органами исполнительной власти и правительством Омской области отмечена единая позиция о необходимости завершения строительства Красногорского гидроузла. Предполагаемые затраты составят 10,351 млрд рублей", - говорится в бюллетене.

В Счетной палате отмечают, что текущее техническое состояние гидроузла, отсутствие достоверности в определении сметной стоимости строительства и отсутствие источников финансирования создают риск затягивания достройки объекта на неопределенный срок.

Строительство гидроузла началось в мае 2012 года и должно было завершиться к 300-летию Омска в 2016 году. Однако из-за банкротства в 2014 году генподрядчика НПО "Мостовик" строительство было заморожено. На тот момент, по данным Счетной палаты, строительная готовность объекта составляла 53%.

"При начальной стоимости строительства в сумме 9,165 млрд рублей работы были профинансированы на сумму 6,172 млрд рублей", - указывается в сообщении Счетной палаты.

Гидроузел возводится на 1813-м километре от устья Иртыша возле села Красная Горка Омской области. Необходимость в гидроузле объяснялась произошедшим за последние десятилетия резким снижением уровня реки по причине большого отъема воды на территориях Казахстана и Китая. По расчетам проектировщиков, плотина гарантирует надежное водоснабжение Омска и улучшит условия навигации на Иртыше в так называемый меженный период (период самого низкого уровня в июле-сентябре), ее действие распространится почти на полторы сотни километров, вплоть до границы с Казахстаном.