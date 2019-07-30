Минпромторг продолжит обновлять парк школьных автобусов и машин скорой помощи в регионах

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Минпромторг РФ намерен продолжать поддержку обновления парка школьных автобусов и автомобилей скорой помощи в регионах, заявил глава министерства Денис Мантуров.

Во вторник Счетная палата РФ опубликовала отчет, в котором отмечает, что меры, направленные на стимулирование производителей отечественных автотранспортных средств в 2018 году, повлияли на улучшение производственных показателей.

"Мы, в свою очередь, готовы и дальше оказывать поддержку в обновлении парка школьных автобусов и автомобилей скорой медицинской помощи в регионах", - обещает Мантуров, слова которого приводятся в сообщении Минпромторга.

Отмечается, что министерство провело работу с производителями техники в целях своевременного исполнения контрактов и во избежание просрочек поставок.

На закупку автомобилей скорой помощи было заключено 263 государственных контракта на сумму 4,97 млрд рублей, на закупку школьных автобусов - 321 государственный контракт на сумму 4,9 млрд рублей.

"Реализуя поручение правительства, мы решаем сразу две задачи: выполняем социальные обязательства по обеспечению регионов автомобилями скорой медицинской помощи и школьными автобусами, а также стимулируем рост производства в отечественной автомобильной промышленности", - сказал Мантуров.