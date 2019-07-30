"Известия": плату операторов за использование частот предложили сделать налогом

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Счетная палата направила предложение в правительство о передаче функции обязательного сбора с операторов связи за использование радиочастот от Роскомнадзора в Федеральную налоговую службу (ФНС), закрепив его в Налоговом кодексе. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на бюллетень Счётной палаты.

В Счётной палате считают, что при трансформации сбора в налог улучшится администрирование платежа. В ведомстве рассказали, что задержки с переводом средств происходят часто. В Роскомнадзоре, который в настоящее время отвечает за сбор, отметили, что поступления в казну выше ожидаемого, поэтому можно говорить о том, что администрирование ведется на хорошем уровне. В ведомстве также полагают, что сбор не носит ярко выраженный налоговый характер, так как он прежде всего должен способствовать созданию сети связи в стране за счет стимулирования к переходу на новейшие технологии через специальные коэффициенты.

В настоящий момент сбор за развертывание 4G-сети для операторов в 10 раз меньше, чем по основной ставке. В Счётной палате уверены, что в будущем необходимо отменить субсидирование 4G в пользу новой 5G. При этом решение насчет утраты стандартом перспектив принимают Минкомсвязь, Минфин, Минэкономразвития и Роскомнадзор. В Минкомсвязи считают, что плату за спектр стоит устанавливать дифференцированно и в случае приравнивания ее к налогу механизм перестанет быть гибким. В министерстве также рассказали, что если плату за спектр будут относит к налоговым платежам - это вызовет сильное ужесточение контроля в случае несвоевременного перечисления средств, что может привести к блокированию работы организаций, которые используют радиосвязь для обеспечения безопасности (в том числе скорой помощи и МЧС).