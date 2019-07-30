АКОРТ просит кабмин перенести внедрение электронной ветсертификации молочной продукции

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) направило в правительство РФ письмо с просьбой перенести внедрение электронной ветеринарной сертификации (ЭВС) готовой молочной продукции, которое должно состояться 1 ноября, на срок, необходимый для проведения эксперимента по маркировке (по 29 февраля 2020 года). Копия письма АКОРТ есть в распоряжении ТАСС.

По данным ассоциации, это необходимо из-за сложностей одновременной работы в двух системах (параллельно с электронной маркировкой - прим. ТАСС), бизнес не готов к таким высоким затратам. При этом АКОРТ полагает, что ЭВС готовой продукции не имеет практического смысла: продукция на производстве уже подвергается термической обработке, а в борьбе с фальсификатом система не поможет из-за того, что в ней не учитывается движение товаров неживотного происхождения.

В то же время электронная маркировка уже показала свою эффективность по другим группам товаров, считают в ассоциации и просят учесть итоги проведения эксперимента при выборе системы прослеживаемости. Как сообщили ТАСС в АКОРТ, ответ на письмо пока не получен.

Позиция Россельхознадзора

Россельхознадзор не считает оправданным перенос сроков распространения системы электронной сертификации на готовую молочную продукцию, эта дата уже была смещена в 2018 году. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель ведомства Юлия Мелано.

"Компаниям, которые к тому моменту не были готовы к внедрению ЭВС, было предоставлено более чем достаточное количество времени для обучения работе в системе и завершения всех интеграционных процессов", - отметила она.

По мнению Россельхознадзора, готовая молочная продукция может нести в себе ветеринарные риски, в частности, это могут быть остаточные количества антибиотиков, которые накапливаясь в организме человека, наносят ему существенный вред.

"Сейчас, благодаря "Меркурию", по всей стране регулярно выявляется множество нарушений. Система позволила обнаружить большие объемы фальсифицированной и небезопасной продукции, а также предприятия - фантомы и факты подделок ветеринарных документов", - пояснила она.

Позиция ЦРПТ

Позиция Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) совпадает с мнением отрасли - необходимо использовать пилотный проект, чтобы интегрировать систему маркировки с "Меркурием" и избежать дублирования для компаний, сообщил ТАСС представитель ЦРПТ. "Для молока, как и для другой продукции, список которой будет расширяться, создана государственная информационная система цифровой маркировки и прослеживания "Честный знак". Она создана на частные средства без затрат бюджета. "Честный знак" (прослеживает упакованную продукцию от завода) станет для бизнеса единым окном, а интеграция системы с "Меркурием" (проконтролирует сырье до завода) обеспечит непрерывный контроль от поля до магазина", - пояснили в ЦРПТ.

При этом маркировка, по мнению центра, не оказывает заметного влияния на стоимость продукции для покупателей. "По расчетам, устранение нелегального оборота в отрасли (фальсификат, контрафакт) приведет к росту валовой прибыли производителей на 3,16% и снижению отпускной цены с завода на 0,82 копейки (1,41% от розничной цены), что положительно повлияет на цену. В перспективе возможно дополнительное снижение стоимости до 50% за счет маркетинговых акций, основанных на возможностях, предоставляемых "Честным знаком", - отметил представитель ЦРПТ.

Ранее Danone и PepsiCo сообщили газете "Коммерсантъ", что не участвуют в пилотном проекте по маркировке, так как все силы брошены на внедрение "Меркурия". Перенос сроков ЭВС компании считают оправданным.

Эксперимент по маркировке

С 15 июля по 29 февраля 2020 год в России продлится эксперимент по маркировке молочных продуктов, а 18 июля 2019 года стало известно о том, что обязательная маркировка молочной продукции начнется в России с марта 2020 года. Согласно постановлению правительства РФ, маркируются молоко и сливки, сухое молоко и сливки, кисломолочные продукты (кефир, йогурт и др.), молочная сыворотка, сливочное масло, сыры, творог и другие продукты.

Полномочия оператора информационной системы, осуществляющего информационное обеспечение эксперимента, закреплены за Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ).

Кроме того, с 1 июля часть молочной продукции вошла в систему электронной ветеринарной сертификации "Меркурий", а с 1 ноября в нее должна войти оставшаяся молочная продукция.