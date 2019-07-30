Депутат Горелкин назвал свой законопроект об IT-гигантах приглашением к дискуссии

Горелкин согласился, что уже существующие лидеры имеют право на инвестиции: это готовые точки роста. "Но кто они? "Яндекс", которым мы гордимся как национальным достоянием, - это почти полностью иностранная компания, как Google или Amazon", - считает он.

Он обратил внимание, что власти запланировали 140 млрд рублей госинвестиций в российский IT-сектор. "Встает вопрос: кому должны достаться эти деньги? Будем мы поддерживать уже существующих лидеров рынка, вкладываться в стартапы или изобретать новый поисковик "Спутник" с известным результатом?" - спросил политик.

"Я рассматриваю свой законопроект как приглашение к диалогу. Он только внесен в Думу, и в нем могут произойти любые изменения - для этого и существует второе чтение", - пояснил парламентарий.

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Резонансный законопроект об ограничении в 20% на иностранное владение информационными ресурсами, значимыми для информационной инфраструктуры РФ, является приглашением к дискуссии о выборе дальнейшего пути: поддерживать ли государству далее, по сути, зарубежные компании или строить национальную цифровую экономику. Такое мнение высказал во вторник ТАСС автор внесенной 26 июля инициативы, член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин ("Единая Россия"), комментируя неоднозначную реакцию на документ.

"Мы считаем "Яндекс" частью национальной IT-экономики, а Google не считаем - а в чем разница между ними? Вкладываться господдержкой в "Яндекс" - это давать деньги иностранцам, разве нет?" - поинтересовался он.

В этом контексте член профильного думского комитета напомнил, что внесенный им ранее законопроект об ограничении в 20% иностранной собственности для новостных агрегаторов был принят в первом чтении, но остался почти незамеченным. "Тот же "Яндекс" сразу заявил, что, если закон будет принят, они подчинятся и изменят структуру собственности. Скандала не было. Агрегаторы больших денег не приносят, видимо, поэтому мало кого интересовали", - сказал он.

"А теперь по аналогичной инициативе - шквал явно заказных материалов плюс искренняя оппозиционная истерика", - изложил Горелкин свое видение ситуации. "Наверное, наступил на чей-то финансовый хвост, - предположил он. - Скорее всего, зарубежный".

Прозрачность для государства

"Я хочу, чтобы наше общество, наше правительство и государство дали ответ: мы строим свою национальную цифровую экономику или будем интернет-колонией Запада?" - продолжил автор инициативы.

Комментируя критику в ее адрес со стороны Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, он выразил мнение, что "Яндекс" "очень нравится" этому ведомству. "Поэтому они против моей инициативы: столько денег вложили в иностранную компанию, а тут вдруг кто-то говорит, что это неправильно", - заявил депутат.

"Никто не спорит, что "Яндекс" - мегакрутая компания. Мне она тоже нравится. Речь о выборе дальнейшего пути. Ведь с тем же успехом я могу, как россиянин, гордиться Google - там тоже у истоков стояли наши люди", - сказал Горелкин.

Парламентарий заверил, что "никто не собирается брать IT-компании под госуправление или командовать чужим бизнесом". "Но если ваш бизнес работает с такими объемами российских данных, в том числе персональных данных граждан, вы должны быть понятны и прозрачны для государства", - предупредил он.

Политик также признался, что "очень рад голосам поддержки, которых немало, хоть они звучат тише проплаченных троллей". "Особенно впечатляет, что это самые разные люди - от государственных деятелей до активистов оппозиционных общественных движений. Надеюсь, что скандальная волна схлынет, и начнется нормальный, спокойный разговор о важнейшем для России направлении развития", - заключил он.

Законопроект и реакция на него

26 июля Горелкин ("Единая Россия") внес в Госдуму законопроект, которым предлагается ограничить на уровне 20% долю иностранного владения информационными ресурсами, значимыми для информационной инфраструктуры РФ, при этом нарушение этой нормы будет грозить запретом на рекламу.

По словам депутата, законопроект касается в том числе "Яндекса", а в случае принятия документа компании необходимо будет изменить структуру собственности.

Позднее против данной инициативы выступил глава Минкомсвязи РФ Константин Носков, а представитель вице-премьера РФ Максима Акимова назвал документ в нынешнем виде разрушительным для выполнения целей нацпроекта "Цифровая экономика".

Как сообщили ТАСС в пресс-службе "Яндекса", введение подобного ограничения негативно отразится на всех IT-компаниях, которые работают в РФ, в результате чего пострадают конечные пользователи. Так, уверены в компании, в случае принятия законопроекта может быть разрушена уникальная экосистема интернет-бизнесов в России, где локальные игроки успешно конкурируют с глобальными компаниями. Таким образом, "Яндекс" считает, что законопроект в текущем виде не должен быть принят, и намерен участвовать в его обсуждении.

В другой крупной российской IT-компании Mail.ru Group заявили ТАСС, что изменений в существующей схеме владения компании не потребуется: предусмотренная правительственная комиссия сможет согласовать нынешнюю структуру. Однако в компании также считают необходимым участвовать в обсуждении инициативы, которая не может быть принята Госдумой в текущей редакции.

В "Мегафоне" убеждены, что сейчас данные российских граждан, которые есть у компании, надежно защищены. "Текущая версия проекта сыровата, а ее реализация в данном виде может привести к дискриминации в первую очередь российских компаний, обрабатывающих "большие данные". При этом иностранные интернет-компании, чья деятельность находится вне российской юрисдикции, и так продолжат обрабатывать данные о гражданах, а российские компании будут в этом значительно ограничены в правах. Это может привести к обвалу формирующегося сейчас рынка "больших данных" в России", - заявили ТАСС в компании.