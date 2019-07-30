На Украине появился третий претендент на покупку акций дочернего банка ВЭБ.РФ

КИЕВ, 30 июля. /ТАСС/. Три компании заявили о готовности приобрести акции Проминвестбанка, который является украинской "дочкой" российского государственного банка ВЭБ.РФ. Об этом свидетельствуют данные в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, сообщило во вторник издание "Лига".

"В покупке Проминвестбанка заинтересованы "Кредитное учреждение "Инвестиционное" киевлянина Александра Зиновьева, а также финансовые компании "Женева" и "Европейское сберегательное общество", связанные с экс-главой "Альфа-Банка" (Украина) Андреем Волковым", - сказано в сообщении. Отмечается, что все заинтересованные компании готовы выкупить все выставленные на торги почти 99,8% акций банка.

Государственный исполнитель выставил пакет акций Проминвестбанка в размере 99,7726% на "Фондовой бирже ПФТС" (Первая фондовая торговая система). На торги выставлены более 5 млрд акций банка, аукцион назначен на 28 августа. Указанный пакет акций ранее был взыскан украинской стороной, его стартовая стоимость составляет 532,1 млн гривен ($20 млн).

ВЭБ.РФ считает незаконным аукцион по продаже акций дочернего Проминвестбанка на Украине и сообщил, что действия Украины обжалует в украинских судах разных инстанций, а также международном арбитраже. На Украине с марта 2016 года действуют санкции против банков с российским государственным капиталом. Ранее российский государственный банк ВЭБ.РФ подал в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма иск к Украине, который касается работы его украинской "дочки" - Проминвестбанка. Точная сумма иска будет устанавливаться оценщиками.