МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Совет директоров российского оператора МТС избрал новый состав правления и обновил организационную структуру группы МТС. Об этом говорится в сообщении компании.

С 1 августа в состав правления МТС войдут: первый вице-президент по телекоммуникационному бизнесу Инесса Галактионова; первый вице-президент по клиентскому опыту и маркетингу Вячеслав Николаев; вице-президент по управлению персоналом Мария Голяндрина; вице-президент по стратегии и развитию Александр Горбунов; вице-президент по взаимодействию с органами государственной власти и связям с общественностью Руслан Ибрагимов; вице-президент по финансам Андрей Каменский; вице-президент по финансовым сервисам, председатель правления "МТС-Банк" Илья Филатов; вице-президент по информационным технологиям Дмитрий Хомченко; вице-президент по облачным и цифровым решениям Валерий Шоржин.

Также в состав правления войдет вице-президент и генеральный директор "МТС Медиа" (ТВ сервисы), который будет назначен в ближайшее время.

"Совет директоров МТС согласовал новые позиции, которые будут находиться в прямом подчинении президента: вице-президент по технике Андрей Ушацкий; директор центра искусственного интеллекта Аркадий Сандлер; директор центра Big Data Леонид Ткаченко и директор по деловой этике и комплаенс Юлия Ромашкина", - говорится в сообщении.

По словам председателя совета директоров МТС Феликса Евтушенкова, обновленная структура компании поможет компании реализовать технологический потенциал и внести значительный вклад в цифровизацию российской экономики.

"Выделение инновационных команд в отдельные структурные подразделения на уровне топ-менеджмента и одновременное создание функциональных бизнес-направлений необходимы для запуска полноценной экосистемы цифровых продуктов. Выделяя продуктовые команды с целевыми компетенциями, мы делегируем им значительные полномочия, возможности самостоятельного принятия решений и быстрого реагирования на вызовы рынка", - прокомментировал президент МТС Алексея Корня, слова которого приводит пресс-служба.