Счетная палата ожидает роста ВВП в июле не выше 1% в годовом выражении

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Рост российской экономики в июле не превысит 1% в годовом выражении, следует из прогноза Счетной палаты, который глава ведомства Алексей Кудрин опубликовал в Twitter.

Также приводятся и другие прогнозы. В частности, МВФ ожидает роста ВВП России в июле на уровне 1,2%, агентство АКРА - на 0,9%.

По оценкам Минэкономразвития, рост ВВП России в 2019 году будет на уровне 1,3%. ЦБ прогнозирует рост на 1-1,5%.

Ранее Кудрин высказал сомнение в том, что ВВП России сможет достичь ожидаемого роста на 1,3% по итогам этого года.

Согласно данным Минэкономразвития, ВВП России в первом полугодии 2019 года вырос на 0,7%.