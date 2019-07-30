Китай будет сочетать умеренную монетарную политику с понижением налогов

ПЕКИН, 30 июля. /ТАСС/. Власти Китая в ближайшее время будут придерживаться умеренной политики по поддержанию стабильного юаня в сочетании с мерами по понижению налоговой нагрузки на бизнес и население страны. Об этом заявил во вторник председатель КНР Си Цзиньпин.

"Нам необходимо проводить активную бюджетную и стабильную монетарную политику. Бюджетная стратегия должна осуществляться более эффективно, с постоянным понижением налогового бремени, - приводит его слова Центральное телевидение Китая. - Следует поддерживать баланс между экспансионистскими и рестрикционными мерами [кредитно-денежной политики], обеспечивая приемлемую ликвидность".

По словам китайского лидера, правительство КНР будет углублять структурные реформы, оказывать поддержку частному бизнесу, облегчать ему доступ к капиталу. "В последнее время нашей экономике приходится преодолевать риски, ставящие под угрозу ее развитие. Усиливаются негативные тенденции на внутреннем рынке - необходимо сохранять долгосрочную стратегию, вычленять главные противоречия", - заявил Си Цзиньпин.