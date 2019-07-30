НСПК пока не планирует усиливать свою роль в обработке платежей в Apple Pay и Google Pay

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Усиления роли Национальной системы платежных карт (НСПК) в обработке транзакций в Apple Pay, Google Pay и других платежных сервисах пока не планируется. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе НСПК.

Во вторник газета РБК со ссылкой на двух источников на платежном рынке написала, что НСПК готовится к переносу в РФ процесса обработки токенизированных платежей. В частности, речь идет о таких сервисах, как Apple Pay и Google Pay.

"НСПК задействована в обработке операций, проходящих по картам международных платежных систем в сервисах Apple Pay, Google Pay и др. Усиления роли НСПК в обработке таких транзакций в настоящее время не планируется", - говорится в сообщении.

Как ранее отмечал глава НСПК Владимир Комлев, поскольку изначально не удалось наладить взаимодействие с Google Pay и Apple Pay по поддержке данными платежными сервисами карт "Мир", было принято решение пойти "своим путем" и построить систему Mir Pay. Mir Pay - это сервис бесконтактной оплаты при помощи смартфона, доступен владельцам любых мобильных телефонов на операционной системе Android, начиная с версии 6.0 с поддержкой NFC. Данный сервис является собственной разработкой платежной системы "Мир" и функционирует в России с начала 2019 года. В пресс-службе НПСК добавили, что сейчас к Mir Pay "подключены 22 банка, в том числе крупнейшие".