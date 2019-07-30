В кабмине одобрили проект закона, стимулирующего строительство в России судов

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила проект закона, позволяющего кабмину определять отдельные виды работ, осуществление которых возможно исключительно с использованием судов, построенных на территории России. Как сообщает официальный сайт кабмина, документ будет рассмотрен на заседании правительства.

"Законопроектом предлагается установить механизм, предоставляющий правительству России право определять отдельные виды работ, которые можно будет производить исключительно с использованием судов, построенных на территории России", - говорится в сообщении. "Предлагаемые изменения будут стимулировать судоходные, лизинговые компании и судостроительные организации, в том числе иностранные, к размещению судостроительных заказов и производства комплектующего судового оборудования на территории России", - отметили в кабмине.

Там напомнили, что сейчас средняя загрузка отечественных судостроительных предприятий составляет не более 40-50%, что не позволяет обеспечить рентабельную работу предприятий судостроительной отрасли, их развитие и модернизацию производственных мощностей. "Основные меры государственной поддержки, в том числе программа лизинга строительства судов, предоставление субсидий по кредитам и лизинговым платежам, судовой утилизационный грант, направлены на стимулирование судовладельцев, транспортных и лизинговых компаний, - говорится в сообщении. - При этом поддержка отечественных судостроительных предприятий осуществляется лишь косвенным образом и не гарантирует размещение заказов на российских верфях".