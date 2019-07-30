Элина Сидоренко возглавила АНО "Платформа для работы с обращениями предпринимателей"

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Председатель коллегии по спорам в сфере цифровой экономики Арбитражного центра при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) Элина Сидоренко возглавила автономную некоммерческую организацию (АНО) "Платформа для работы с обращениями предпринимателей", сообщила во вторник пресс-служба Агентства стратегических инициатив (АСИ).

"Учредителями АНО выступают Агентство стратегических инициатив, Российский союз промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленная палата (ТПП), "Деловая Россия", "Опора России" и Минэкономразвития. Гендиректор АНО - Элина Сидоренко, председатель коллегии по спорам в сфере цифровой экономики Арбитражного центра при РСПП", - говорится в сообщении пресс-службы.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил "создать специальную цифровую платформу, с помощью которой предприниматели смогут не только сделать публичной информацию о давлении на бизнес, но и добиться рассмотрения вопроса по существу". Во время Петербургского международного экономического форума 2019 года Владимир Путин отмечал, что платформа станет "своеобразным цифровым омбудсменом".

В марте главы АСИ, РСПП, ТПП и "Деловой России" подписали соглашение о создании специализированной автономной некоммерческой организации, которая будет поддерживать и развивать платформу. Генеральный директор АСИ Светлана Чупшева обещала, что платформа заработает до конца 2019 года, к октябрю главы МВД, ФСБ, СК и Генпрокуратуры должны утвердить порядок рассмотрения поступающих на платформу жалоб о давлении на бизнес со стороны правоохранителей.