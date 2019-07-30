Минфин до конца года разработает ограничения на закрытие информации компаний под санкциями

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Минфин России до конца года разработает и внесет в правительство законопроект, предусматривающий ограничение на закрытие информации подсанкционных компаний. В случае принятия законопроекта, закрывать информацию компании смогут в зависимости от вида введенных иностранных санкций. Об этом сообщила пресс-служба Минфина со ссылкой на слова директора департамента Минфина по контролю за внешними ограничениями Дмитрия Тимофеева.

"Необходимо изменение подхода к предоставлению исключений в раскрытии информации. Они должны зависеть от вида иностранных санкций. Внесение в правительство законопроекта планируется в этом году", - сказал Тимофеев.

Как ранее сообщало издание РБК, по этому вопросу состоялось обсуждение в правительстве и необходимость изменений поддержана экономическим блоком.

Тимофеев пояснил, что в ответ на иностранные ограничительные меры российским компаниям законодательно было разрешено не раскрывать часть ранее обязательной к раскрытию информации. Однако существующая формулировка не устраивает Минфин, так как закрытие информации требуется не во всех случаях. Такая мера необходима, в первую очередь, для того, чтобы исключить риск "вторичных санкций" и предотвратить разрыв деловых связей.

К таким видам санкций Минфин относит, например, включение в список "специально определенных лиц" (SDN). Эти санкции отличают экстерриториальные свойства, действующие через угрозу включения в перечень SDN в случае, если власти США обнаружат "существенные" деловые связи с лицом из SDN списка. В результате отдельные банки, особенно с иностранным участием, предпочитают отказываться работать с SDN лицами, что разрушает целостность отечественной экономики и подрывает суверенитет.

"В случае, если информация о сотрудничестве с SDN лицом не будет широко доступна, это обеспечит необходимый комфорт его контрагентам", - отмечает глава департамента.

При этом, по мнению Минфина, украинские санкции, европейские блокирующие ограничения, европейские и американские секторальные санкции не предусматривают экстерриториальности и не требуют закрытия информации.

Новые санкции США

Американские сенаторы 2 августа внесли в Конгресс законопроект, который ужесточает антироссийские ограничительные меры. В частности, документ предусматривает "ужесточение санкций в отношении энергетического и финансового секторов России", ее "олигархов и государственных предприятий", применение "санкций в отношении российского суверенного долга".

Также речь идет о "запрете на выдачу лицензий американским гражданам на участие в деятельности, связанной с определенными проектами по добыче нефти в Российской Федерации".