ЦБ отметил снижение вклада потребкредитования в расходы граждан

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Темпы прироста потребительского кредитования в России в мае-июне 2019 года, по данным ЦБ, замедлялись, на фоне этого понижается вклад кредитования в потребительские расходы.

"Темпы прироста потребительского кредитования в мае-июне 2019 года замедлялись. Таким образом, вклад кредитования в потребительские расходы понижается, не оказывая при этом значительного давления на их рост на фоне улучшения динамики доходов", - отмечается в комментарии ЦБ по экономике за июнь.

Ранее ЦБ сообщал, что рост кредитования физических лиц российскими банками в июне замедлился до 1,4% против 1,9% годом ранее. Замедление происходит второй месяц подряд.

Банк России неоднократно выражал обеспокоенность динамикой роста потребкредитования и долговой нагрузки заемщиков. ЦБ отмечал, что темпы роста кредитования заметно опережают рост как номинальных доходов, так и заработных плат. Для ограничения рисков ЦБ, в частности, вводит показатель долговой нагрузки заемщика и планирует с 1 октября ввести для банков коэффициенты риска по потребкредитам в зависимости от показателя долговой нагрузки (отношение долга к доходам) и полной стоимости кредита.