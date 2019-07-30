Лимаренко попросил Путина сделать автодорогу Южно-Сахалинск - Оха федеральной

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко попросил президента России Владимир Путина сделать региональную автодорогу от Южно-Сахалинска и до Охи трассой федерального значения.

"Я хотел бы обратиться с одной просьбой. Есть главная дорога Сахалина, которая ведет с юга на север, региональная, она почти тысячу километров, и мы бы хотели ее сделать федеральной. Столица области (город Южно-Сахалинск) и столица газа (город Оха) связаны дорогой. Мы бы хотели, чтобы она была федеральной", - сказал Лимаренко на встрече с главой государства.

Он посетовал на то, что в профильных ведомствах невозможность перевода этой дороги в разряд федеральных объясняют тем, что федеральные трассы ведут из области в область. "А как она может вести в область, когда мы живем на островах? Это единственный регион, который островной", - указал он, попросив у президента поддержки в этом вопросе и добавив, что подготовил соответствующее письмо.

В целом, говоря о ситуации с дорогами в области, Лимаренко доложил, что только треть муниципальных дорог имеет твердое покрытие. "Когда в национальном проекте ставится задача привести дороги в порядок, нам, собственно говоря, дороги надо строить, а в порядок привести мы их сумеем, с этим проблем у нас нет", - добавил он.

Ври губернатора рассказал, что в 2019 году на 60% вырос бюджет регионального дорожного фонда, расходы на капитальное строительство увеличились на 90%. "И в первую очередь строим дороги там, где живут люди, то есть именно в муниципалитетах. И не просто дороги, а дороги с ливневой канализацией, с освещением, с благоустройством. Люди это видят, благодарят за то, что увидели эту проблему", - отметил Лимаренко.

Строительство жилья

Лимренко также доложил президенту о намерении в ближайшие два года удвоить объем жилищного строительства в регионе и довести его до уровня 500 тыс. кв. м.

"Считаем, что за ближайшие два года мы нарастим с 250 тыс. кв. м до 500 тыс. кв. м [объемы строительства жилья], для этого есть все возможности: рыночные механизмы развиты, строители есть и есть необходимые возможности для того, чтобы решить эту задачу принципиально", - рассказал врио главы региона.

Лимаренко отметил, что по состоянию на 1 января 2017 года в области был зарегистрирован 1% аварийного жилья, однако после дополнительной проверки этот объем вырос до 9,3%, то есть более миллиона квадратных метров. "В том числе, проблема связана и с произошедшим в 1995 году землетрясением в Нефтегорске и Охе", - пояснил он.

"Сегодня более 400 тыс. кв. м жилья оформлено как непригодное для проживания, и сейчас мы оформляем остальное, - уточнил Лимаренко. - Для того чтобы решить эту проблему, мы приняли решение увеличить объемы жилищного строительства вдвое. В 2019 году уже увеличили финансирование в два раза, за первое полугодие - на 20% рост объема строительства".

По его словам, потребовалось также решать вопрос с Министерством обороны РФ о передаче земельных участков общей площадью примерно 13 тыс. га. По данным Лимаренко, часть из них уже передана, в настоящее время юридически оформляется оставшаяся часть.

Газификация

Врио главы региона также сообщил, что стопроцентная газификация Сахалинской области будет достигнута, в том числе, благодаря новой технологии доставки сжиженного природного газа в небольшие населенные пункты и на острова.

Он отметил, что, хотя Сахалин является газодобывающим регионом, лишь 14% его населения обеспечено газом, что "вызывает социальное напряжение". По словам Лимаренко, совместно с "Газпромом" уже разработан план действий "и уже в этом году сдается часть объектов" в рамках развития газификации.

"За ближайшие пять лет 81% трубного газа будет обеспечен населению и 19%, мы договорились, что будем делать через сжиженный газ. Это новая технология, которая позволяет с помощью контейнеров завозить газ в населенные пункты, в маленькие города, в села, на острова. Это существенно дешевле, чем дизельное топливо или уголь, и, конечно, экологически более чистое", - сказал врио губернатора. Лимаренко также рассказал президенту о развитии другой инженерной инфраструктуры региона, в частности - о модернизации энергосетей и замене сетей водоснабжения, которые "приблизительно на 50% ветхие".

В целом, как отметил врио главы региона, Сахалинская область развивается динамично: темпы роста валового регионального продукта составляют 5,9%, рост промышленного производства - 6,4%. "Что касается добычи нефти, за последние два года рост 11%, газа - 8,3%, добычи угля - 41,5%, фактически 20% в год. То есть это динамично развивающийся регион, и ожидаются большие, серьезные перспективы", - сказал Лимаренко.

Ранее во вторник глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что за ближайшие четыре-пять лет сахалинские и федеральные власти совместными усилиями намерены поднять уровень газификации региона до 100%. Он также сообщил, что на федеральном уровне по инициативе Лимаренко разработана и принята десятилетняя программа развития системы энергоснабжения Сахалинской области с финансированием в 35 млрд рублей.