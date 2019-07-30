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Энергопровайдер штата Огайо вложит более $700 млн в "умные" электросети

Компания планирует установить 475 тыс. "интеллектуальных" счетчиков по всему штату

ТАСС, 30 июля. American Electric Power (AEP), один из крупнейших американских производителей электроэнергии, представил план по модернизации энергосети штата Огайо на основе "умных" счетчиков. Общий уровень инвестиций в проект составит более $700 млн в течение 10 лет, сообщило издание Daily Energy Insider.

Компания планирует установить 475 тыс. "интеллектуальных" счетчиков по всему штату, модернизируя свыше 600 блоков сети в свой распределительной системе. AEP полностью обновит программное обеспечение и установит оборудование, позволяющее автоматизировать процессы контроля и распределения сетевой нагрузки.

Следующим шагом станет расширение существующей сети передачи данных, чтобы использовать "интеллектуальные" сети в полной мере. Компания предложила сторонним провайдерам использовать коммуникационную сеть для обеспечения доступа к сети интернет в отдаленной местности, где в настоящее время он отсутствует.

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