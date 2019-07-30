Энергопровайдер штата Огайо вложит более $700 млн в "умные" электросети

ТАСС, 30 июля. American Electric Power (AEP), один из крупнейших американских производителей электроэнергии, представил план по модернизации энергосети штата Огайо на основе "умных" счетчиков. Общий уровень инвестиций в проект составит более $700 млн в течение 10 лет, сообщило издание Daily Energy Insider.

Компания планирует установить 475 тыс. "интеллектуальных" счетчиков по всему штату, модернизируя свыше 600 блоков сети в свой распределительной системе. AEP полностью обновит программное обеспечение и установит оборудование, позволяющее автоматизировать процессы контроля и распределения сетевой нагрузки.

Следующим шагом станет расширение существующей сети передачи данных, чтобы использовать "интеллектуальные" сети в полной мере. Компания предложила сторонним провайдерам использовать коммуникационную сеть для обеспечения доступа к сети интернет в отдаленной местности, где в настоящее время он отсутствует.