Оренбургская область получит дополнительно 600 млн рублей на ремонт дорог в 2019 году

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Правительство России в 2019 году планирует направить порядка 600 млн рублей дополнительно на ремонт дорог в Оренбургской области, сообщает во вторник пресс-служба регионального кабмина.

Во вторник область с рабочим визитом посетил министр транспорта РФ Евгений Дитрих, который проинспектировал работу региона в рамках реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

"Евгений Дитрих сказал, что правительство РФ выделит дополнительные средства на ремонт дорог регионам еще в 2019 году. Планируется, что Оренбургская область получит порядка 600 млн рублей", - сообщили в пресс-службе.

На эти средства в регионе намерены отремонтировать Нежинское шоссе и дорогу в районе поселка Ростоши в Оренбурге. При этом, по распоряжению врио губернатора области Дениса Паслера, региональный бюджет выделил средства на подготовку проектно-сметной документации и проведение конкурса, чтобы начать ремонт сразу после поступления федеральных средств.

В пресс-службе регионального правительства уточнили, что в 2019 году в рамках нацпроекта планируется привести в нормативное состояние более 198 км дорог. На эти цели будет направлено более 3,1 млрд рублей из федерального и регионального бюджетов.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, требуется устранить 50% мест концентрации ДТП, вдвое увеличить (до 85%) долю протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии и снизить на 10% долю федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки.