Турпоток из Китая в Россию в I полугодии вырос почти на четверть

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Турпоток китайских туристов в Россию в первом полугодии 2019 года вырос на 24,5% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года. Об этом говорится в сообщении российской туристической ассоциации "Мир без границ" (объединяет почти 200 предприятий, работающих с китайским туристическим рынком).

Драйвером роста, как и в предыдущие периоды, стали Москва и Санкт-Петербург: совокупный рост приема туристов из Китая здесь составил почти 43%. При этом число прибытий китайских путешественников через пункты пограничного контроля северной столицы составил порядка 130 тыс., Москвы - 195 тыс.

Заметный рост (на 55%), продемонстрировала Иркутская область, которую посетило 19 тыс. китайских туристов. Популярность Амурской области среди китайских туристов выросла на 27%, регион посетили почти 30 тыс. граждан КНР. Еврейскую автономную область посетило 1,5 тыс. китайцев, что на 15% больше, чем годом ранее. Существенный рост прибытий китайских туристов (на 44%) зафиксирован через аэропорт "Толмачево" (Новосибирск, 15 тыс. визитов).

Однако в некоторых регионах, преимущественно приграничных, напротив, наметилась отрицательная динамика. Так, число прибытий китайских туристов в Приморский и Хабаровский края сократилось на 13%, в Забайкальский край - на 22%, в Красноярский край - на 17%.

"Возможными причинами спада в этих регионах организованного турпотока из КНР является недостаточная подготовленность инфраструктуры приема (отсутствие оборудованных пунктов пропуска, недостаточное количество средств размещения, неподготовленность наземных коммуникаций и т.д.), а также переток туристов в сегмент прибывающих в Россию по электронной визе, режим которой с прошлого года распространяется на регионы Дальнего Востока", - отметили в ассоциации.