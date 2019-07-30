Трамп заявил о желании США заключить соглашение о свободной торговле с Бразилией

ВАШИНГТОН, 30 июля. /ТАСС/. Власти США намерены работать над заключением соглашения о свободной торговле с Бразилией. Об этом американский президент Дональд Трамп заявил журналистам во вторник на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в штат Вирджиния. Трансляцию вел телеканал C-Span.

"У меня отличные отношения с Бразилией. У меня фантастические отношения с президентом [Бразилии Жаиром Болсонару] <...> Да, мы собираемся работать над соглашением о свободной торговле с Бразилией. Бразилия - большой торговый партнер", - сказал глава Белого дома.