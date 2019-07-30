Россельхознадзор усилил контроль за ввозом животноводческой продукции из ЕС в ЕАЭС

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Россельхознадзор и Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Белоруссии усилили контроль за ввозом животноводческой продукции из Евросоюза на территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в рамках борьбы с африканской чумой свиней (АЧС). Об этом говорится в сообщении Россельхознадзора.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе Россельхознадзора, теперь досмотр будет стопроцентным, а не выборочным, как это было ранее.

Речь идет не только о поставках для торговли, но в том числе о продукции, перевозимой физическими лицами в ручной клади и багаже. "Это связано с широким распространением АЧС в государствах - членах Европейского союза, в частности в Польше и странах Балтии", - отмечается в сообщении.

АЧС - инфекционное заболевание с инкубационным периодом до двух недель, его переносят больные или выздоровевшие животные. Как правило, вирус попадает в организм через пищу, поврежденную слизистую оболочку (раны, укусы). Вакцины от АЧС пока не существует, возможно только уничтожение свиней для предотвращения распространения инфекции.