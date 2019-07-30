РЖД вернули к работе около 100 локомотивов в связи с ростом погрузки

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Российские железные дороги (РЖД) возвращают к работе отставленные локомотивы в связи с ростом объемов перевозимых грузов. Об этом журналистам сообщил заместитель генерального директора холдинга Павел Иванов.

"Сегодня с ростом объемов мы тот парк локомотивов, который был отставлен от движения, вводим в работу", - сказал он.

Иванов напомнил, что в весенний период РЖД направили в технологический резерв более 500 локомотивов - около 400 единиц поездных и около 150 маневровых. Сейчас в резерве находятся около 300 поездных локомотивов.