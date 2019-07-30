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РЖД подготовили программу второго этапа модернизации БАМа и Транссиба

По словам заместителя гендиректора холдинга Павла Иванова, при реализации первого этапа компании удалось выполнить целевые параметры

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Российские железные дороги (РЖД) подготовили программу второго этапа модернизации Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей, первый этап находится в завершающей стадии. Об этом журналистам сообщил заместитель генерального директора холдинга Павел Иванов.

"Мы сейчас заканчиваем первый этап реконструкции Транссиба и БАМа, в перспективе уже подготовили программу второго этапа реконструкции [магистралей]", - сказал он.

По словам Иванова, при реализации первого этапа холдингу удалось выполнить целевые параметры.

В соответствии с майским указом президента РФ, пропускную способность БАМа и Транссиба планируется увеличить в 1,5 раза до 2024 года - до 180 млн тонн. Проект модернизации магистралей входит в состав Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

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