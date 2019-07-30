РЖД провели тестовые перевозки "санкционных" грузов

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. "Российские железные дороги" (РЖД) провели тестовые перевозки в рамках указа, допускающего транзит "санкционных" грузов по территории России. Об этом сообщил журналистам заместитель генерального директора холдинга Павел Иванов.

"Мы провели несколько встреч с оператором, который будет нам поставлять это оборудование (навигационные пломбы - прим. ТАСС), провели тестовые перевозки. С нашей стороны никаких проблем не будет, если пойдут эти объемы, мы готовы их перевезти", - рассказал он.

Иванов отметил, что в компании также ожидают незначительной прибавки в объеме транзитных перевозок, когда начнется исполнение указа.

О транзите "санкционных" грузов

Российские и международные перевозчики с 1 июля должны были получить возможность перевозить "санкционные" товары через РФ транзитом при использовании электронных навигационных пломб. Речь идет о перевозках автомобильным и железнодорожным транспортом. По данным Минтранса, внедрение системы позволит увеличить объем транзита на 82 тыс. международных перевозок в год и в целом повысить его прозрачность.

В министерстве поясняли, что мониторинг ввозимых в Россию "санкционных" грузов будет вестись с помощью системы отслеживания перевозок. На первом этапе она будет работать только для контроля "санкционных" грузов, а в дальнейшем может быть распространена на транзит других товаров.

В течение первых шести месяцев с перевозчиков не будет взиматься плата за наложение и снятие пломб, а также постановку их на контроль в системе. Также не будут взиматься штрафы, отмечалось в сообщении Минтранса.

Ограничения на ввоз в Россию определенных товаров из США, Канады, Австралии, Норвегии и стран Евросоюза были введены в августе 2014 года в ответ на антироссийские санкции, введенные в связи с событиями на Украине. Под запрет попали фрукты, овощи, молочная и мясная продукция из этих стран. Позднее эти меры неоднократно продлевались и действуют по сей день.