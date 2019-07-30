РЖД по итогам января - июля ожидают снижения погрузки в пределах 1,5%

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Российские железные дороги (РЖД) по итогам января - июля 2019 года прогнозируют снижение объема погрузки в пределах 1,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил журналистам заместитель генерального директора холдинга Павел Иванов.

"За семь месяцев мы выйдем где-то на минус 1,4% (снижение погрузки относительно семи месяцев прошлого года - прим. ТАСС), в пределах 1,5%", - сказал он.

Июльское отставание в объемах погрузки относительно прошлого года компания восполнит в ближайшие дни, добавил Иванов.

"Мы уже стабилизировали [объемы погрузки за июль] и, по сути, вышли на уровень прошлого года. Если брать третью декаду июля, то мы работаем выше уровня прошлого года уже на 0,8%. Мы остаемся в параметрах минус 1% или чуть больше по погрузке на внутренний рынок, и основной прирост у нас идет в адрес российских портов. Мы где-то выше [на] 8% отгружаем в порты Северо-Западного бассейна, и, по сути, выходит на ноль динамика погрузки в адрес портов Азово-Черноморского бассейна", - рассказал Иванов.

По его словам, значительный прирост объемов перевозимых грузов наблюдается на Дальневосточном направлении. Кроме того, введенный в июле коэффициент 0,92 на погрузку энергетических углей в направлении Северо-Кавказской железной дороги обеспечил рост погрузки угольной продукции здесь более чем на 8%.