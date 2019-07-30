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Провозная способность инфраструктуры РЖД пока отстает от мощностей портов Дальнего Востока

По словам заместителя генерального директора холдинга Павла Иванова, в настоящее время холдинг может обеспечить в портах перевалку только 15 тыс. вагонов в сутки

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Провозная способность инфраструктуры "Российских железных дорог" (РЖД) отстает от мощностей российских портов, основные ограничения наблюдаются на Дальнем Востоке. Об этом журналистам сообщил заместитель генерального директора холдинга Павел Иванов.

"Конечно, сегодня это (основное ограничение - прим. ТАСС), в первую очередь, Дальний Восток, сегодня наша инфраструктура <…> по темпам развития отстает от развития инфраструктуры портов", - сказал он.

Иванов отметил, что мощности портовой инфраструктуры позволяют обеспечивать перевалку 17 тыс. вагонов в сутки, но в настоящее время выгружается около 15 тыс. Тем не менее РЖД в реализации программы развития железнодорожной инфраструктуры ориентируются на заявки от грузоотправителей на перевалку грузов в портах - на данный момент они составляют около 300 млн т в год.

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