Власти КБР прорабатывают вопрос включения двух туркластеров региона в госпрограмму

НАЛЬЧИК, 30 июля. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии (КБР) занимаются проработкой вопроса включения двух туристско-рекреационных кластеров в регионе в государственную программу РФ, сообщил ТАСС во вторник министр курортов и туризма региона Мурат Шогенцуков.

"В настоящее время министерство прорабатывает вопрос по включению туристско-рекреационных кластеров "Черек" и "Атажукинский парк" в государственную программу РФ "Экономическое развитие и инновационная экономика" для их реализации с 2020 года", - сказал собеседник агентства.

По словам министра, строительство объектов туристкой инфраструктуры в республике ведется на принципах государственно-частного партнерства. "Где на каждые два-три рубля частных средств, государство инвестирует один рубль бюджетных средств (70/30, где 70 - частные средства, 30 - бюджетные). При этом проекты должны быть объединены в единый кластер и желательно, чтобы они были связаны логистически", - сказал он.

Шогенцуков добавил, что бюджетные средства направляются только на строительство объектов внешней инженерной обеспечивающей инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики представило на рассмотрение в Министерство РФ по делам Северного Кавказа инвестпроект по строительству туристического комплекса с гостиницей, причалом и спортплощадкой на берегу Верхних Голубых озер в Черекском районе, который был поддержан.

В июле врио главы КБР Казбек Коков на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным доложил об основных тенденциях в экономике региона в первой половине 2019 года, в том числе о росте промышленного производства на 2%, сельхозпроизводства - на 2,8%, инвестиций в основной капитал - на 8%, а также о росте средней заработной платы на 2,5%, до уровня в 26,3 тыс. рублей. Кроме того, врио главы республики сообщил о росте в строительной сфере, розничной торговле и туризме.