CNN: тестовые полеты самолета с гибридным двигателем начнутся в США до конца года

НЬЮ-ЙОРК, 30 июля. /ТАСС/. Самолет с гибридной силовой установкой - традиционным поршневым двигателем и электромотором - еще до конца нынешнего года начнет эксплуатировать в тестовом режиме американская авиакомпания Ampaire. Как сообщила во вторник телекомпания CNN, это будет первый случай использования самолета с гибридным двигателем в коммерческих целях.

Авиакомпания со штаб-квартирой в Лос-Анджелесе модифицировала рассчитанный на шесть пассажиров двухмоторный самолет Cessna 337 Skymaster с тем, чтобы сократить масштабы выбросов в атмосферу углекислого газа и снизить расходы на эксплуатацию самолета, отметила телекомпания. На этапе пробной эксплуатации в штате Гавайи самолет будет перевозить только грузы. Разрешение на полномасштабную коммерческую эксплуатацию самолета может быть получено от Федерального авиационного управления США в 2021 году.

Как отметил в интервью телекомпании главный управляющий авиакомпании Ampaire Кевин Нортекер, оснащение самолета гибридной силовой установкой - это только первый шаг. "Следующим шагом может быть оснащение гибридным двигателем или только электрическим двигателем самолета на 9-19 пассажиров, способного также осуществлять коммерческие перевозки грузов, - отметил он. - По мере того, как создаются все более совершенные аккумуляторы, мы будем продвигаться в направлении все более экологически чистых транспортных средств, таких, как рассчитанный на 9 пассажиров самолет Tailwind, совершенно не загрязняющий атмосферу".