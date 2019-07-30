В Минсельхозе назвали перспективной программу развития АПК Адыгеи

МАЙКОП, 30 июля. /ТАСС/. Эксперты положительно оценили программу развития агропромышленного комплекса Адыгеи, назвав ее перспективной, сообщил во вторник журналистам первый заместитель министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов.

Во вторник в Адыгею прибыли руководители ряда федеральных министерств, возглавил делегацию Хатуов. Рабочая поездка проводится по согласованию с куратором региона от правительства РФ - министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым в рамках ранее запланированных мер по стимулированию развития региона. Представители федеральных министерств знакомятся с социально-экономическим развитием региона для определения точек роста Адыгеи, которые позволят улучить ряд показателей в экономике и социальной сфере республики.

"Сегодня состоялось первое совещание правительственной комиссии, которую возглавляет министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, на котором рассмотрена стратегия ускоренного развития Адыгеи по всем отраслям экономики. Мы экспертно оценили программу развития АПК республики как достаточно перспективную", - сказал первый замминистра сельского хозяйства РФ, комментируя итоги совещания журналистам.

Хатуов пояснил, что используемые меры господдержки в ближайшие пять лет приведут к увеличению объемов производства растениеводства в регионе до 40%. Правильно поставлен вопрос и о развитии животноводства. Адыгея имеет все шансы войти в число успешных регионов в области животноводства, которые увеличивают сельскохозяйственное производства мяса с расчетом нагрузки на один гектар пастбищ. Все это в комплексе позволит отрасли АПК республики занять уверенные позиции в стране.

"Адыгея планомерно развивает интенсивное садоводство, и сегодня бренд "яблоко из Адыгеи" известен не только на юге страны, но и во всей стране", - сказал Хатуов, уточнив, что удвоение объемов выращенных яблок позволит занять одну из ведущих позиций в производстве плодоовощной продукции.

Первый замминистра сельского хозяйства отметил, что поставлена задача синхронизировать действия федеральных министерств для поддержки чтобы инициатив региона. Следующее заседание правительственной комиссии состоится через месяц под руководством непосредственно куратора от правительства Дмитрия Патрушева.

"Мы рассчитываем, что актуализированная дорожная карта развития республики, куда будет включен ресурс федерального и регионального бюджетов, меры господдержки, комплекс организационных мероприятий фактически получит ставку. И уверены, что уровень качества развития сельских территорий, повышения доходов жителей, резервы, - все это в ближайшее пятилетие будет реализовано, что позитивно отразится не только на экономике, но и на качестве жизни жителей республики", - добавил Хатуов.

Об институте кураторства

Премьер-министр Дмитрий Медведев закрепил за вице-премьерами и министрами обязанности кураторства ряда российских регионов. Речь идет о десяти регионах, которые заняли наихудшие позиции в рейтинге из четырех показателей: среднедушевые доходы жителей региона, доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, безработица и инвестиции в основной капитал. По мнению главы Адыгеи Мурата Кумпилова, кураторство откроет новые возможности для более динамичного развития республики.