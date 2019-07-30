Дитрих сообщил, что основной пул инвесторов ЦКАД-4 сформирован

ОРЕНБУРГ, 30 июля. /ТАСС/. Основной пул инвесторов для строительства четвертого участка Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) сформирован, на участке активно ведется строительство, сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

"По четвертому участку [ЦКАД] пул инвесторов на сегодняшний момент сформирован. Соответственно, управляющая компания ["Автодор"] по этому поводу активно осуществляет строительство. Все в графике", - сказал министр.

Глава "Автодора" Вячеслав Петушенко ранее говорил, что в числе инвесторов присутствует госкорпорация "ВЭБ.РФ".

Четвертый участок ЦКАД пройдет по юго-востоку Московской области, от пересечения с автомобильной дорогой М-7 "Волга" до пересечения с автомагистралью М-4 "Дон". Этот отрезок будет проходить через Ногинский, Павлово-Посадский, Воскресенский и Раменский районы, городские округа Электросталь и Домодедово.

Ранее стоимость строительства четвертого участка оценивалась в 85,4 млрд рублей (из которых 49,7 млрд рублей вносит государство, 35,7 млрд рублей - инвесторы). Однако в апреле Дитрих сообщил, что ЦКАД-4 подорожает на 2,6 млрд рублей из-за переноса сетей и изъятия дополнительных земель. Средства должны предоставить частные инвесторы.

Достроить четвертый участок ЦКАД должны были к концу 2018 года, потом срок сдвинулся на декабрь 2019 года, а позднее - на октябрь 2021 года.

Строительство ЦКАД началось в 2014 году. Трасса протяженностью 530 км пройдет по территории Новой Москвы и Подмосковья приблизительно в 50 км от МКАД, параллельно Малому (А107) и Большому (А108) кольцам. Проект разделен на пять участков.