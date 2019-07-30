В экономику депрессивных моногородов Кузбасса инвестировали более 16 млрд рублей

КЕМЕРОВО, 30 июля. /ТАСС/. Фонд развития моногородов РФ помог привлечь в экономику трех моногородов Кузбасса с наиболее сложным социально-экономическим положением за четыре последних года инвестиции на общую сумму более 16 млрд рублей. Об этом говорится пресс-релизе фонда.

"В три моногорода Кемеровской области - Таштагол, Юрга и Анжеро-Судженск, относящиеся к городам с наиболее сложным социально-экономическим положением, - удалось привлечь свыше 16 млрд инвестиций с 2015 года", - говорится в сообщении.

Ранее Счетная палата РФ провела проверку реализации приоритетной программы развития моногородов на 2016-2025 годы и в своем отчете заключила, что Фонд развития моногородов с 2016 года направлял средства на поддержку моногородов, экономика которых и так была относительно дифференцирована, тогда как депрессивные города и поселки, которые не обладают возможностями для привлечения инвесторов, остались без бюджетной поддержки.

По данным фонда, инвестиции были направлены на строительство важных инфраструктурных объектов, которые позволили создать в моногородах Кузбасса новые предприятия. В городе Юрге был построен канализационный коллектор, благодаря которому решена многолетняя проблема по сливу промышленных стоков, после чего в городе было открыто восемь производственных площадок. В Анжеро-Судженске на привлеченные фондом средства проложены водопроводные и электрические сети, благодаря которым создана коммунальная инфраструктура для подключения новых предприятий. В Таштаголе при поддержке фонда построен мост через реку Кондома, чтобы предприниматели на грузовых автомобилях могли вывозить из производственных площадок на одном из берегов реки свою продукцию.

Как отметили в фонде, благодаря реализации инвестиционных проектов по диверсификации экономики депрессивных моногородов Кузбасса, на их рынках труда удалось создать около 2 тыс. рабочих мест и снизить общий уровень безработицы.

Кузбасс является регионом России с самым большим количеством моногородов на своей территории. В Кемеровской области экономика 24 муниципальных образований является монозависимой, так как тесно связана с угольной промышленностью, металлургией и машиностроением. Четыре моногорода региона - Новокузнецк, Юрга, Анжеро-Судженск и Прокопьевск - в настоящий момент имеют статус территорий опережающего развития (ТОР) и реализуют проекты по диверсификации своей экономики, предоставляя инвесторам-резидентам государственную поддержку в виде льгот по страховым взносам и налогам.