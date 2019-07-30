Спрос на облигации Белоруссии более чем в четыре раза превысил предложение

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Спрос на белорусские облигации объемом 10 млрд рублей, размещенные в РФ, составил 45 млрд рублей. Об этом ТАСС сказал первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков.

"Размещение встретило общий спрос более 45 млрд рублей", - сообщил он.

Шулаков добавил, что купон по рублевым облигациям был установлен в размере 8,65%, срок обращения облигаций - три года.

В книгу поступило более 60 заявок со стороны профессиональных инвесторов, включая российские банки, управляющие и инвестиционные компании. В сделке также приняли участие иностранные инвесторы, существенный спрос в размере более 1,5 млрд рублей был получен со стороны физических лиц, также отметил первый вице-президент Газпромбанка.

Ранее Минфин Белоруссии заявил о планах разместить на рынке РФ гособлигации на сумму 5-10 млрд российских рублей до конца июля. Программа предполагала размещение на 30 млрд российских рублей. 10 июля Минфин Белоруссии начал премаркетинг (подготовка road show выпуска облигаций) выпусков государственных облигаций на 10 млрд российских рублей. Организаторами эмиссии выступили Газпромбанк, Совкомбанк, банк "ФК Открытие", соорганизатором - Евразийский банк развития.