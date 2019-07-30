Эксперт: снижение НДС на яблоки сэкономит 1,5 млрд рублей аграриям Ставрополья

СТАВРОПОЛЬ, 30 июля. /ТАСС/. Снижение до 10% налога на добавленную стоимость (НДС) для плодово-ягодной продукции позволит производителям яблок на Ставрополье сэкономить до 1,5 млрд рублей. Об этом сообщил во вторник директор ГКУ "Ставропольвиноградплодопром" Сергей Лысенко.

"Давно решался вопрос об изменении ставки НДС с 20% до 10%, <…> решение принято, поправка находится на подписи у президента. В пересчете на наши ставропольские яблоки в пределах до 1,5 млрд рублей оборотных средств останутся в хозяйствах [после снижения ставки]", - сказал он на совещании в краевом Минсельхозе.

По мнению Лысенко, это позволит не только повысить рентабельность производства, но и увеличит привлекательность продукции местных производителей. "Наши яблоки станут конкурентными, цену можно снижать на 10%, что сделает продукцию более привлекательной при вхождении, например, в сетевые магазины", - отметил он.

Выращиванием садов в Ставропольском крае занимаются 50 предприятий, площадь садовых насаждений в регионе составляет 11 тыс. га.

Совет Федерации 26 июля одобрил закон о снижении НДС на плодово-ягодную продукцию до 10%. По данным Росстата, валовой сбор плодов, ягод, винограда на территории РФ в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, в том числе индивидуальными предпринимателями, в 2018 г. составил 1 млн 77,5 тыс. т. При этом, по данным ФТС России, импорт яблок, груш, айвы и слив в 2018 г. составил 1 млн 721,1 тыс. т, из них яблок - 1 млн 121,7 тыс. т.