Вашингтон призвал Токио и Сеул заключить временное соглашение для решения торгового спора

ВАШИНГТОН, 30 июля. /ТАСС/. США призвали Республику Корея и Японию подписать соглашение, которое бы позволило отложить введение новых торговых ограничений и дать время для урегулирования разногласий между двумя странами. Об этом сообщает во вторник агентство Reuters со ссылкой на представителя американской администрации высокого ранга.

Согласно этому плану, соглашение не будет предусматривать никаких конкретных мер. Смысл его должен заключаться лишь в том, чтобы отложить любые новые шаги, которые могли бы способствовать эскалации. Предполагаемый срок действия предложенного соглашения не уточняется.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что готов выступить в качестве посредника в целях улаживания торговых споров между Республикой Корея и Японией.

1 июля Токио ужесточил контроль за экспортом в Южную Корею трех видов материалов, необходимых для производства полупроводников и экранов различных электронных устройств. Теперь на их поставки нужно получать отдельные разрешения. Японская сторона также высказывала подозрения по поводу того, что часть этих компонентов, пригодных для использования в военно-промышленном комплексе, могла нелегально поставляться из Южной Кореи в КНДР. Сеул категорически отвергает такие предположения.

Отношения Токио и Сеула обострились осенью 2018 года, когда Верховный суд Республики Корея обязал японскую компанию Nippon Steel & Sumitomo Metal выплатить компенсацию четырем корейским работникам за принуждение их к труду во время Второй мировой войны. Правительство Японии отвергло решение суда, подчеркнув, что этот вопрос был окончательно решен при нормализации отношений Токио и Сеула в 1965 году. Южная Корея инициировала процедуру конфискации активов Nippon Steel & Sumitomo Metal по делу о компенсациях.