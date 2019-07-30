Правительство обсудит законопроект о допуске ломбардов на финансовый рынок

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Правительство РФ проведет в среду заседание, на котором рассмотрит ряд законопроектов, в том числе и проект, регламентирующий процедуру допуска ломбардов на финансовый рынок. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Всего в повестке значатся шесть законопроектов, один проект распоряжения и правительственные поправки к находящемуся в Госдуме законопроекту об использовании переводных аккредитивов во внешней торговле.

Один из законопроектов направлен на изменение правового регулирования работы некредитных финансовых организаций, которые вправе выдавать потребительские займы. Он касается микрофинансовых организаций, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, ломбардов и кредитных потребительских кооперативов. В частности, он регламентирует процедуру допуска ломбардов на финансовый рынок, предусматривая формирование соответствующего госреестра, за внесение в который необходимо будет оплатить 1,5 тыс. руб. госпошлины.

Еще один проект распространяет упрощенный порядок въезда иностранных граждан в Россию по электронным визам на автомобильные, речные и смешанные пункты пропуска Дальнего Востока. В настоящее время такой порядок действует для иностранцев, прибывающих в регион на самолетах.

Кабмин также рассмотрит поправки в законодательство, которые наделяют правительство полномочием утверждать требования к форме и содержанию годовых отчетов госкорпораций, госкомпаний и публично-правовых компаний о выполнении программ их деятельности и стратегий развития.

Планируется обсудить и поправки в Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации, предоставляющие кабмину право определять отдельные виды работ, осуществление которых возможно исключительно с использованием судов, построенных на территории России.

В повестке дня заседания значится законопроект о ратификации протокола к соглашению РФ и Таджикистана о сотрудничестве в сфере поставок нефтепродуктов. Документ касается правил формирования индикативных балансов поставок этой продукции в Таджикистан, а также некоторых аспектов декларирования ввозимых в эту страну нефтепродуктов.

Кабинет министров обсудит и изменения в закон о специальной оценке условий труда.

Кроме того, в повестке значится проект поправок правительства к законопроекту об использовании переводных аккредитивов во внешней торговле. В поправках, в частности, идет речь о включении договоров займа в перечень документов, по которым резидент не нарушает условия репатриации выручки при удержании банком комиссии.

В завершение заседания будет обсуждаться вопрос о выделении Якутии и Свердловской области 458,7 млн рублей в этом году на создание новых мест в общеобразовательных организациях в рамках госпрограммы "Развитие образования".