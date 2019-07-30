Прибыль Apple упала в третьем квартале на 13% по сравнению с прошлогодними показателями

НЬЮ-ЙОРК, 31 июля. /ТАСС/. Чистая прибыль компании Apple по итогам третьего квартала 2019 финансового года снизилась на 13% по сравнению с прошлогодними показателями. Соответствующая информация содержится в квартальной отчетности компании из Купертино (штат Калифорния), опубликованной во вторник.

Согласно распространенным данным, в третьем квартале 2019 года, который закончился 29 июня, прибыль Apple составила $10,04 млрд, в то время как за аналогичный период 2018 года этот показатель равнялся $11,5 млрд. При этом общая выручка компании несколько увеличилась - до $53,8 млрд по сравнению с $53,2 млрд годом ранее. По итогам второго квартала текущего года выручка компании составляла чуть более $58 млрд, а прибыль - $11,5 млрд.

В отчетности содержатся также данные, согласно которым Apple несколько сдала позиции в продаже своих устройств, заработав за последние три месяца 2019 финансового года $42,3 млрд, в то время как годом ранее продажи техники принесли компании $43,09 млрд. Однако свои плоды принесла ставка Apple на предоставление платных сервисов - в этом году пользователи потратили на них $11,4 млрд, в то время как в третьем квартале предыдущего года эта цифра равнялась $10,1 млрд.

Основанная в 1976 году Apple производит смартфоны iPhone, планшетные компьютеры iPad, компьютеры iMac, ноутбуки MacBook, музыкальные плееры iPod и другую высокотехнологичную технику. Корпорация со штаб-квартирой в Купертино является одной из крупнейших в мире, ее рыночная капитализация осенью 2018 года превысила $1 трлн, но к настоящему времени снизилась примерно до $960 млрд.