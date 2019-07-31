Индекс PMI производственного сектора Китая в июле повысился до 49,7 пункта

ПЕКИН, 31 июля. /ТАСС/. Индекс деловой активности (PMI) производственного сектора китайской экономики за текущий месяц повысился на 0,3 процентных пункта (п. п.) и составил 49,7. Об этом сообщило в среду Государственное статистическое управление КНР.

Как отмечается в докладе, опубликованном на сайте ведомства, такие колебания показателя свидетельствует о "многочисленных позитивных изменениях в китайской промышленности".

Из документа следует, что PMI крупных компаний страны в июле повысился на 0,8 п. п., составив 50,7. У предприятий среднего масштаба, напротив, наблюдался спад - на 0,4 п. п. до 48,7. Малые компании тоже продемонстрировали снижение активности, у них зафиксировано падение на 0,1 - до 48,2 пункта.

Согласно документу, субиндекс производства (52,1) повысился на 0,8 п. п. и по-прежнему уверенно находится выше нейтральной планки. Показатель количества новых заказов также вырос на 0,2 п. п. (до 49,8), оставаясь в отрицательной зоне. Подиндекс цен на сырье немного понизился - на 0,2 до 48 п. п., демонстрируя продолжающееся сокращение запасов на складах. Ситуация в сфере занятости осталась почти на прежнем уровне с некоторым улучшением - был зарегистрирован рост в 0,2 п. п. - до 47,1.

Значение PMI и входящих в него субиндексов в 50 пунктов расценивается как сохранение активности сектора экономики на неизменном уровне. Движение индекса выше этого порога свидетельствует о повышении отраслевой активности, а если находится ниже - о противоположной тенденции.

За 2018 год данный показатель Китая упал с 51,3 пунктов в январе до 49,4 в декабре, опустившись ниже нейтральной линии. Однако с января по март возникла неуверенная тенденция к восстановлению индекса.