Кабмин одобрил законопроект о допуске ломбардов на финрынок и ряд других документов

ГОРКИ, 31 июля. /ТАСС/. Правительство РФ по итогам заседания в среду утвердило законопроект, регламентирующий процедуру допуска ломбардов на финансовый рынок, и ряд других документов. "Все законопроекты повестки дня приняты", - сообщила пресс-служба кабмина.

Законопроект направлен на изменение правового регулирования работы некредитных финансовых организаций, которые вправе выдавать потребительские займы. Он касается микрофинансовых организаций, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, ломбардов и кредитных потребительских кооперативов. В частности, он регламентирует процедуру допуска ломбардов на финансовый рынок, предусматривая формирование соответствующего госреестра, за внесение в который необходимо будет оплатить 1,5 тыс. рублей госпошлины.

Еще один одобренный законопроект распространяет упрощенный порядок въезда иностранных граждан в Россию по электронным визам через автомобильные, речные и смешанные пункты пропуска Дальнего Востока. В настоящее время такой порядок действует для иностранцев, прибывающих в регион на самолетах. Кабмин также утвердил поправки в законодательство, которые наделяют правительство полномочием утверждать требования к форме и содержанию годовых отчетов госкорпораций, госкомпаний и публично-правовых компаний о выполнении программ их деятельности и стратегий развития.

Одобрены и поправки в Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации, предоставляющие кабмину право определять отдельные виды работ, осуществление которых возможно исключительно с использованием судов, построенных на территории России. По словам премьер-министра России Дмитрия Медведева, в числе таких видов деятельности - перевозка грузов и пассажиров, разведка и разработка минеральных ресурсов на шельфе, морская перевозка и хранение углеводородов, которые добыты на территории РФ или под российской юрисдикцией.

Участники заседания одобрили законопроект о ратификации протокола к соглашению РФ и Таджикистана о сотрудничестве в сфере поставок нефтепродуктов. Документ касается правил формирования индикативных балансов поставок этой продукции в Таджикистан, а также некоторых аспектов декларирования ввозимых в эту страну нефтепродуктов. Кроме того, утвержден проект поправок правительства к законопроекту об использовании переводных аккредитивов во внешней торговле. В поправках, в частности, идет речь о включении договоров займа в перечень документов, по которым резидент не нарушает условия репатриации выручки при удержании банком комиссии.

В завершение заседания кабмин принял решение о выделении в этом году Якутии и Свердловской области 458,7 млн рублей на создание новых мест в общеобразовательных организациях в рамках госпрограммы "Развитие образования". Еще 10 млрд рублей правительство решило выделить из своего резервного фонда на закупку для регионов 1,2 тыс. автомобилей скорой помощи и 2,2 тыс. школьных автобусов.