В Кабардино-Балкарии намерены реализовывать семь инвестпроектов по АПК и туризму

НАЛЬЧИК, 31 июля. /ТАСС/. Кабардино-Балкария (КБР) ожидает от Министерства РФ по делам Северного Кавказа ответа о включении в госпрограмму семи инвестиционных проектов в сфере туризма и агропромышленном комплексе общей стоимостью более 2 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщил в среду министр экономического развития региона Борис Рахаев.

"Для участия в конкурсном отборе инвестиционных проектов для включения в госпрограмму на 2019 год в Минкавказ России от КБР направлены заявки по семи инвестиционным проектам общей стоимостью 2,04 млрд рублей, в том числе за счет бюджетных средств 858,7 млн рублей, за счет собственных и заемных средств инициаторов проектов 1183,4 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

Речь идет о заводе по переработке молока и кисломолочных продуктов, строительстве современных плодохранилищ на 2,5 тыс. т и закладке интенсивного яблоневого сада на площади 30,5 га. Еще два плодохранилища общей мощностью единовременного хранения 6,8 тыс. т намерены построить в Урванском и Баксанском районах. Инициаторы двух инвестпроектов планируют разбить сады интенсивного типа общей площадью 40 гектаров.

Еще один проект связан со строительством туристического комплекса "Верхние Голубые Озера" в Черекском районе региона. Министр подчеркнул, что реализация данных инвестиционных проектов позволит создать 167 рабочих мест, а ежегодные налоговые поступления в бюджеты всех уровней после выхода предприятий на проектную мощность составят более 170 млн рублей.

В июле врио главы КБР Казбек Коков на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным доложил об основных тенденциях в экономике региона в первой половине 2019 года, в том числе о росте промышленного производства на 2%, сельхозпроизводства - на 2,8%, инвестиций в основной капитал - на 8%, а также о росте средней заработной платы на 2,5%, до уровня в 26,3 тыс. рублей. Кроме того, Коков сообщил о росте в строительной сфере, розничной торговле и туризме. Ранее сообщалось, что в 2018 году в КБР в рамках госпрограммы началась реализация четырех инвестиционных проектов на 1,59 млрд рублей. Они предусматривают создание более 150 новых рабочих мест.